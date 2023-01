¿Y la sororidad? Shakira abre debate tras 'atacar' a Clara Chía en su canción

Shakira abrió un nuevo debate en redes sociales luego de ‘atacar’ a Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué, en su nueva canción con Bizarrap.

Entre las muchas conversaciones que desató el tema, titulado "Music Session #53", destacó una controversia feminista que señala a la intérprete de "Si te vas" por no ser sorora.

La sororidad, por definición es la solidaridad entre mujeres, especialmente en situaciones de discriminación sexual y actitudes machistas.

"A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", "tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena" y "cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio", son algunas de las frases en las que la cantante hace referencia a Chia. Lo que muchos usuarios consideran un ataque de mujer a mujer.

Ante esto, una usuaria en Twitter acusó que la colombiana cosifica y denigra a la nueva pareja de Piqué.

"Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de cambiar un Rolex por un Casio’, somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar", escribió la usuaria @NoorAmarty en Twitter.