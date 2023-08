‘Sound of Freedom’: Verástegui estrena en CDMX el 'Sonido de Libertad'

Personalidades de distintos ámbitos, desde el eclesiástico y el empresarial, hasta el artístico y el financiero, llegaron a la premier del filme Sonido de Libertad, la cual fue capitaneada por su productor y actor de reparto, Eduardo Verástegui.

Aunque sacerdotes y ejecutivos declinaron pasar por la alfombra roja, celebridades como José María Torre, Leonardo García, Emmanuel y Alexander Acha sí se pararon frente a los reflectores para apoyar a su amigo.

"Me siento muy orgulloso de que lo hayamos logrado, casi decíamos que no, casi se quedaba en el olvido, y ahora, estar aquí en México, en mi País, es un sueño. Y espero que la gente venga a verla y nos ayude transmitiendo este mensaje de justicia para los niños que son secuestrados y vendidos como objetos para tráfico sexual" , dijo el actor tamaulipeco antes de la primera función de la premier.

Junto a Tim Ballard, quien es el agente de servicios especiales, ya retirado, quien inspiró la historia, el ex Kairo pasó en la alfombra roja, en la que también estuvo Sean Wolfington, uno de los productores, y Alejandro Monteverde, el director.

"Fue una sorpresa muy grande que (Verástegui) encontrara a Angel Studios. Nosotros pensábamos que no salía la película porque es un tema muy fuerte y asustó muchas conciencias, pero con esta oportunidad de estreno, sí que nos sentimos felices de que se haya logrado" , expresó Monteverde.

"Nuestra misión es que vean la película y que se sensibilicen ante un problema tan grande, tan aterrador, pero que no podemos ocultar. Robar niños, secuestrarlos, venderlos, prostituirlos, es horroroso, y todos deberíamos cooperar para que eso deje de suceder" , dijo Ballard, en español.

Sonido de Libertad (Sound of Freedom) aborda la problemática de cómo los pederastas consumen pornografía infantil y para esto, existe una red de trata de niños que los roban de Centroamérica y México para venderlos en Estados Unidos, con el propósito de explotarlos.

Protagonizada por Jim Caviezel, quien no acudió a México porque pertenece al sindicato de actores que está en huelga en Hollywood, la película generó amplia expectativa en el país y contó con la presencia de Karime Lozano, Verónica del Castillo, Rosie y Juan Rivera. Además, estuvo presente Yessica Borroto, actriz que participa en el filme.