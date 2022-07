Spacey pierde protagónico de película por cargos de abuso sexual

A tres meses que inicie la filmación de la película histórica "1242: Gateway to the West", Kevin Spacey fue expulsado de la producción en la que caracterizaría al personaje principal, debido a los cargos que enfrenta por abuso sexual y por causar que una persona participara en un acto íntimo con penetración sin su consentimiento.

Esta mañana de jueves, "Variety" publicó un artículo en el que informa que Spacey no será más el protagonista de la cinta, que estará bajo la dirección de Péter Soós y la producción de Bill Chamberlain, este último habló con la revista estadounidense para aclarar que el actor de 62 años está fuera de la película, al grado que el póster que promociona la cinta y que circulaba con el rostro de Kevin ya ha sido modificado.

Pese a que, recientemente, Kevin Spacey se declaró inocente de los cinco cargos que se le imputan en Reino Unido, la producción de Chelsea Pictures ya se encuentra en búsqueda de un actor que lo reemplace y el cual será anunciado oficialmente a su debido tiempo, indicó Chamberlain.

Mientras que el rodaje de "1242: Gateway to the West" está por iniciar, el próximo 17 de octubre, Spacey tendrá que esperar casi un año para que su caso sea llevado a juicio, pues será juzgado a lo largo de tres o cuatro semanas, a partir del 6 de junio de 2023.

El director ejecutivo de la cinta, Carlos Alperin, dijo a "Variety" que desde que se dieron a conocer las acusaciones que señalaban a Spacey –en el pasado mayo-, los productores de la cinta se reunieron a conversar acerca de qué ocurriría con el actor y su participación en la película, basada en hechos reales, y también el curso que seguiría la producción, pues ya era más que sabido que sería el actor de "House of Cards" quien daría vida al personaje principal, Eusebio, un canónigo de Esztergom, una ciudad húngara que lucha por la protección del pueblo europeo.

Otras casas productoras apoyan a Spacey

Pero, si bien estas acusaciones han frustrado muchos proyectos laborales para el actor, hay otras producciones, en la que también es partícipe, que siguen respaldándolo, como es el caso de los creadores de la cinta "Peter five eight", de la que ya hay tráiler disponible.

"Hay quienes desean que no actúe, pero son superados en número por los fanáticos de todo el mundo que esperan que un artista que han disfrutado durante décadas regrese a la pantalla", dijeron los productores en un comunicado de la distribuidora de televisión VMI Worldwide.

"La producción no tiene conocimiento ni comentarios sobre las diversas acusaciones, y cree que es un asunto para que los tribunales determinen la validez, si existe. 'Peter Five Eight' es una película para fans que se preocupan más por el arte que por el escándalo", remata el texto.

(Con información de El Universal)