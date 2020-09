Reúne Tunick a 220 para posar desnudos...con cubrebocas y sana distancia

Londres.- Spencer Tunick, el polémico artista estadounidense de performance que se ha vuelto famoso por sus imágenes de multitudes desnudas en espacios públicos simbólicos de diferentes partes del mundo, regresó a las andadas en plena pandemia de covid-19.

En esta ocasión, acorde con los tiempos, el famoso neoyorquino reunió a 220 personas en diversos espacios de Londres, la capital del Reino Unido, para una obra de arte al desnudo, pero, eso sí, con distanciamiento social y cubrebocas.

Los participantes fuero, como en todas las ocasiones, personas reales de todos los orígenes, desde médicos y asistentes sociales, maestros y trabajadores del gobierno, de todas las edades y géneros, quienes se juntaron para posar para la pieza socialmente distanciada.

La instalación se llevó a cabo de acuerdo con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19.

Además de usar máscaras faciales y observar el distanciamiento social durante todo el día, los participantes fueron sujetos a estrictos controles de seguridad que incluían un cuestionario de preselección, controles de temperatura a la llegada y ser colocados en una fila de un solo sentido por megáfono.

