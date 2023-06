“Spider-Man: Across the Spider-Verse” recibe calificación de la crítica y la audiencia

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” llego a las salas de cine en la mayoría de los mercados de todo el mundo el 2 de junio, las expectativas eran altas considerando que su predecesora fue la ganadora a mejor película animada en la edición 91 de los Premios Oscar, además de otros galardones.

La segunda entrega de la franquicia animada del Spider-Verse obtuvo un 96% en el consenso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual certifica al proyecto como fresco y la calificación de la audiencia en el sitio es del 97%, en el CinemaScore obtuvo una sólida A, por todas estas razones se anticipa que su tenga un buen recorrido en taquilla, además de un gran debut y mantenimiento en las próximas semanas, los resultados podrían ser muy positivos para Sony Pictures.

La secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse ha cumplido con creces, nuevamente es protagonizada por Miles Morales, la Spider-Woman (Gwen Stacy) y Peter B. Parker, pero el Spider-Verse se expande con la aparición de la denominada Spider-Society liderada por el “Spider-Man del 2099 / Miguel O'Hara” enfrentándose a varias amenazas pero principalmente al villano conocido como The Spot cuyo cuerpo está cubierto por portales interdimensionales que le permiten viajar a traves del espacio y diferentes universos, los eventos conducirán directamente a una tercera parte Beyond.

El filme está dirigido por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, a partir de un guion escrito por David Callaham, Phil Lord y Christopher Miller, en la versión original en inglés cuentan con un amplio reparto encabezado por Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, también participan Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Jason Schwartzman e Issa Rae, en Latinoamérica Emilio Treviño, Alondra Hidalgo, José Luis Rivera, Miguel Ángel Ruiz tienen los papeles principales.

Sony Pictures tiene grandes planes considerando que mantienen los derechos cinematográficos relacionados a los comics de Spider-Man, en teoría seguirán colaborando con el MCU en lo que se refiere a las cintas del Peter Parker de Tom Holland, dejaron entrever que habrá un filme live action de Miles Morales, el universo de Venom, Morbius y próximamente Kraven el cazador siguen y al parecer tienen series arácnidas en desarrollo y lógicamente seguir en la animación con el Spider-Verse.