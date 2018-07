¡Que descuido! Diego Boneta revela ‘qué pasó’ con Marcela

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Boneta, sin querer, lanzó un “spoiler” sobre una de las situaciones más esperadas de ‘LKuis Miguel: la serie’: El paradero de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, pues no solo en la ficción el paradero de esta mujer se ha convertido en una fenómeno, sino también en la vida real.

A través de sus historias de Instagram, Diego Boneta publicó una fotografía junto a la actriz italiana Anna Favella, quien interpreta a Marcela Basteri, madre de Luis Miguel.

En dicha imagen, Diego escribió "Con la bella y talentosa Anna Favella. Aunque nunca compartimos escena, siempre estuviste presente. ¡Grazie mille!". Esta fotografía alarmó a los fans.

Con esta imagen, Diego da pistas sobre una de las tramas más esperadas de la serie. (Internet)

De acuerdo con información de Vanguardia, los seguidores de la serie esperan con ansias un encuentro entre "El Sol" y Marcela Basteri o, al menos, una pequeña pista que lo lleve a ella.

Pero Boneta ya adelantó parte de lo que sucederá en la serie, pues con su foto revela que "El Sol" nunca encontró a su madre en su edad adulta. Todo apunta a que la última vez que la vio fue durante su adolescencia, justo cuando tuvo que escoger –por presión de Luis Rey– entre irse con ella o con él. Tristemente, su decisión se inclinó hacia su padre, movido por las artimañas de éste.

También 'Marcela' habló de mas

Además en una entrevista para la revista Quién, Anna Favella, quien personifica a la mamá de Micky, dijo que no había tenido ninguna escena con Boneta: "Me lo encontré varias veces en el set y le dije que hizo un trabajo muy bueno, que ganó este gran reto porque no era simple confrontarse con un personaje tan amado y conocido, pero él lo hizo excelente".