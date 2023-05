Star Wars Day: “Los Simpson” se unen a la celebración con un nuevo corto

Rogue Not Quite One es el nuevo cortometraje de los Simpson inspirado en la saga galáctica creada por George Lucas, en el marco de la celebración del Star Wars Day 2023, la icónica familia amarilla contribuyo con este nuevo corto para Disney Plus.

El cortometraje hace alusión a la aclamada película Rogue One: Una Historia de Star Wars donde participo el mexicano Diego Luna en el papel de Andor, el nuevo contenido de los Simpson está protagonizado por la bebe Maggie Simpson.

En este corto la pequeña vive una aventura épica, luego de que un descuido de su padre Homero le permite tomar prestado el cochecito aeronáutico de Grogu para molestia de The Mandolorian, Maggie termina siendo perseguida por cazas TIE imperiales y la batalla de la galaxia muy, muy lejana se traslada a la ciudad de Springfield, con cameos de personajes icónicos que incluyen a BB-8.

Disney Plus tiene como principales franquicias tanto a Star Wars como a los Simpson por lo que en el pasado han colaborado con crossovers especiales en cortometrajes en fechas significativas para la plataforma streaming incluyendo uno protagonizado también por Maggie llamado The Force Awakens From Its Nap donde la pequeña lucha con padawans, por lo que habrá que estar atentos a que sorpresas hay en un futuro.

Vuela Maggie, vuelaaaa 💫



Rogue (No del Todo) One, ya disponible en @DisneyPlusLA. pic.twitter.com/PVLNiIQjmJ — Star Wars (@StarWarsLA) May 4, 2023

Con información de Reforma