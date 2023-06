Star Wars: Definen fecha de lanzamientos de los próximos filmes

Lucasfilm y Disney definieron las fechas de lanzamiento de las próximas películas de Star Wars, los fanáticos han esperado del regreso de los pacientes de la saga galáctica creada por George Lucas a las salas de cine.

Las fechas de estreno tentativas que le asignaron son 22 de mayo del 2026, 18 de diciembre del 2026 y 17 de diciembre del 2027.

Lo que les da un margen de maniobra bastante significativo, considerando que aún no se resuelve el tema de la huelga de guionistas y el conflicto con los estudios, para determinar un nuevo acuerdo salarial, de momento siguen los retrasos de varias producciones de Hollywood.

Star Wars se ha revitalizado gracias a las producciones exclusivas de la plataforma streaming de Disney Plus como The Mandalorian , The Book of Boba Fett , pronto llegarán Ahsoka y en desarrollo está Skeleton Crew .

De hecho todas ellas concluirán en un filme que dará fin al Mandoverse que prepara Dave Filoni , es la que más expectativas ha generado ya que será lo último de las aventuras Din Djarin y Grogu.

Otras películas en desarrollo incluyen una dirigida por James Mangold y otra a cargo de Sharmeen Obaid-Chinoy la cual se ambientará 15 años después de “ The Rise of Skywalker ”.

Contando con el regreso de Rey (Daisy Ridley) para restaurar la orden Jedi, eso si no se especificó si son estás las películas que llegarán en las nuevas fechas o se trata de otras producciones.

