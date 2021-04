Star Wars: Disney lanzará sables de luz "reales"

ESTADOS UNIDOS.- Gracias al desarrollador de Disney Park especialista en VR / AR / Web Ben Ridout y a Twitter, ahora tenemos una idea de cómo funciona este sable de luz "real".

Hace unos días, Josh D'Amaro, el presidente de los parques de Disney, sorprendió a los espectadores de "Una mirada especial al interior de los parques de Disney" al empuñar un sable de luz de Star Wars "real".

Ridout, explica lo que hace que este sable de luz sea real no es la capacidad de cortar y cortar, sino la capacidad de extender y retraer una hoja iluminada. Su animación en el tweet anterior muestra cómo el sable de luz funciona de manera similar a una cinta métrica.

Did #Disney invent a real working #lightsaber?



Yes they did.



It won't melt through metal blast doors, or cut off your hand, but it does feature an illuminated blade that will extend and retract at the push of a button.



This animation shows the concept behind the tech. pic.twitter.com/e7fwP06CxF