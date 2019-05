Starbucks responde al vaso olvidado en Game of Thrones

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La supuesta aparición de un vaso de la cadena Starbucks en el cuarto episodio de la octava temporada de Game of Thrones ha causado revuelo entre los fanáticos de la serie.

Las redes sociales se han llenado de memes a partir de una escena que transcurre en el salón de Invernalia, donde se observan los festejos efectuados tras ganar la batalla contra el Rey de la Noche.

En la mesa principal está Daenerys Targaryen presenciando la cena y una plática entre Tormund Mataginantes y Jon Snow (o Aegon Targaryen) cuando aparece un vaso que simula el diseño de los utilizados por la famosa cadena de cafeterías.

Ante el furor de los cibernautas, la respuesta de Starburcks a través de su cuenta de Twitter no se hizo esperar. “Para ser honestos, nos sorprende que no haya pedido un Dragon Drink”, señaló la marca.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink.

Sin embargo, algunos usuarios creen que todo es no es más que un buen product placement en favor de la cadena de cafeterías.

DOS AÑOS grabando la temporada. Hicieron cabezas de lobo talladas en los estantes de la biblioteca de Winterfell para una conversación de 3 MINUTOS. Y NADIE SE DIO CUENTA DEL TALL SOY LATTE QUE SE ESTABA TOMANDO DAENERYS. No lo creo. Starbucks les pagó. La curvatura no existe pic.twitter.com/CwXiSV3XV9

Well, Winterfell won again. Okoye didn't get her Starbucks. But Daenerys did. #AvengersEndgame#GameofThrones pic.twitter.com/GcatoaFPN8