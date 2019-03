Redes tunden a Starbucks por prohibir canciones de Michael Jackson

Alejandra Flores

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El restaurante Starbucks evita reproducir en sus sucursales canciones del fallecido cantante Michael Jackson.

De acuerdo con el portal Perez Hilton, una cliente, con usuario @KarenVJuliette, cuestionó en Twitter a la cadena sobre por qué seguían reproduciendo música de "El Rey del Pop".

"Gracias por informarnos. Podemos confirmar que actualmente no hay canciones de Michael Jackson en las listas de reproducción de Spotify oficiales de Starbucks. ¿Nos compartiría la ubicación de la tienda para que podamos hacer un seguimiento?", publicó la tienda en respuesta al cuestionamiento.

La publicación ocasionó la molestia de usuarios en Twitter, quienes reclamaron a la empresa tomar partido en medio del escándalo sexual que involucra al cantante.

También te puede interesar: La Toya selecciona a niños para homenaje a Michael Jackson

"Gracias por hacerme saber que no apoyan la presunción de inocencia y el debido proceso legal. Como abogada, ya no puedo apoyar a una empresa que no respeta los derechos humanos. Hay otras cafeterías donde puedo gastar mi dinero. Perdiste a un cliente, y le diré a mis colegas", escribió @nathaliactsk.

"No volveré a Starbucks", escribió @MoonwalkerSaad.

"Y así es como Starbucks pierde clientes cuando no tienen que asumir ninguna postura sobre este tema", posteó @santikapowski.

Tras la polémica, la usuaria que realizó la pregunta borró su comentario, mientras que Starbucks aun mantiene la respuesta que dio.

Polémica por el documental Leaving Neverland

El pasado mes de enero, en el marco del Festival de Cine de Sundance, se exhibió el documental Leaving Neverland, en el que Wade Robson y James Safechuck denuncian presuntos abusos sexuales que sufrieron de Michael Jackson.

Tras la proyección del documental, fans han salido a defender al ídolo pop, mientras que otras personas lo han seguido acusando.

Los herederos de Michael Jackson demandaron al canal HBO, productor del filme, y presentarán otra contra las presuntas víctimas de la estrella musical.