''Luis Miguel es algo con lo que tendrá que lidiar siempre''

MÉXICO.- Han pasado ya dos semanas desde que la primera temporada de Luis Miguel, La Serie terminó y la prensa sigue hablando del tema. Durante un evento al que asistió Stephanie Salas, los medios la cuestionaron sobre si ella y su hija, Michelle Salas, ya han hablado de la forma en la que la cantante fue retratada en la ficción, situación que en su momento le provocó molestia.

Después de contestar una y mil veces preguntas referente a este tema, la intérprete de Ave María dejó claro que aunque en un principio no le pareció cómo contaron su historia con El Sol, ha entendido que es parte de un proyecto adaptado a la televisión.

Después de expresar su enojo, ahora Stephanie tiene todo muy claro y asegura no “clavarse” en esos detalles y, mucho menos, tomarlos como tema de conversación con su hija mayor, con quien ha preferido no ahondar: “No, fíjate que cómo que somos muy discretas en eso, como queremos estar muy bien y al final del día es una serie y es una ficción, dentro de todo, entonces, creo que si lo vemos desde ese punto de vista no nos va a llegar tan personal, no nos vamos a clavar”, detalló la también actriz en entrevista para el programa Sale el Sol.

Aunque de alguna manera Stephanie quiere dar vuelta a la página, la prensa continúa cuestionándola sobre su historia con Luismi, de hecho quisieron saber si es o no verdad que Luis Rey, papá del cantante, sí sostuvo una relación cercana con su hija: “Lo único que yo les puedo decir es que yo estoy bien, estoy tranquila, estoy agusto, vivo la vida intensamente, la disfruto”, comentó.

Tras dejar claro que no quiere seguir hablando sobre su pasado, Stephanie reconoció que es algo con lo que tendrá que lidiar siempre, pero que no lo ve como una carga, todo lo contrario: “Es parte de mi vida, no lo niego, lo voy a llevar siempre en el alma y en el corazón, con todo”, dijo referente a su época al lado de El Sol.

