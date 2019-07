"Stranger Things" rompe récord de audiencia

Agencias

Ciudad de México.- La tercera temporada de Stranger Things sigue rompiendo récords en todo el mundo. Según datos de la plataforma, a cuatro días de su estreno, la serie es la más vista en Netflix que cualquier otra producción original.

El gigante del entretenimiento por streaming (emisión en línea) sostuvo en su perfil oficial de Twitter más de 40 millones de cuentas han visto la serie desde su lanzamiento el pasado 4 de julio.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.