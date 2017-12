Malas noticias: Stranger Things 3 estrenará hasta 2019

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Los seriéfilos más ansiosos no ganamos para disgustos últimamente. Primero vino Sophie Turner para comunicarnos —y dejar al fandom de los nervios— que la octava temporada de 'Juego de tronos' no llegará hasta dentro de un par de años y hoy, una vez repuestos del mazazo de la serie de HBO, conocemos que no volveremos al mundo del revés en una larga temporada: la tecera temporada de 'Stranger Things' se va a 2019, indica espinof en su sitio web.

La noticia la ha dado David Harbour, el actor que encarna al agente Jim Hooper en el que es uno de los shows estrella de Netflix, durante una entrevista a la revista Variety en la que, entre otras cosas, ha hablado de la importancia de darle tiempo al proceso de escritura de los guiones para ofrecer un producto de calidad; algo que condiciona por completo el lapso entre temporadas.

"Una de las cosas que más molestan a los fans es que nos lleva mucho tiempo hacerlos. Tanto que, probablemente, no tendremos la tercera temporada hasta algún momento de 2019. Pero parte de todo esto es que, como cualquier cosa buena, necesita tiempo. Y estos tíos [los hermanos Duffer] trabajan muy duro; se sientan en su apartamento y escriben durante 12 o 14 horas al día."

Esta revelación supone sensaciones encontradas, resultando exasperante para todos aquellos que necesitan su ración anual de 'Stranger Things' y, probablemente, para los responsables de la serie que ven cómo sus protagonistas crecen a toda velocidad. No obstante, también se muestra como un alivio para los que pensamos que las prisas son malas y que la segunda temporada hubiese sido más redonda de haberse precipitado menos su producción.