Studio Ghibli presenta ‘El niño y la garza’ con Robert Pattinson

Studio Ghibli asombró a sus fieles fanáticos con su nueva película 'El niño y la garza' (Kimitachi wa Dō Ikiru ka en su idioma original) con la voz protagónica de Robert Pattinson como la garza gris.

La historia del actor y director japonés, Hayao Miyazaki , nos cuenta el triste proceso de superación del pequeño Mahito Maki de 12 años, quien tendrá que acoplarse a su nuevo hogar, al mismo tiempo en que trata de superar la muerte de su amada madre Hisako. , a manos de un devastador incendio.

Sin embargo, cuando una garza se acerca a él y le revela que su mamá en realidad sigue viva, Mahito se adentra a un mundo sin pensarlo, que lo llevará a recorrer grandes aventuras y misterios junto con su nuevo compañero alado parlanchín.

La historia tiene como base la obra literaria de Yoshino Genzaburō, titulada Kimitachi wa Dō Ikiru ka (¿Cómo vives?).

Pattinson no es el único actor de renombre que cuenta con una valiosa participación en la película.

Aquí está el primer vistazo a la nueva versión en inglés de THE BOY AND THE HERON de Hayao Miyazaki. Míralo en cines a partir del 8 de diciembre. pic.twitter.com/O2DgA0uNRa

– Estudio Ghibli (@GhibliUSA)