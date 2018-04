¡Sale del clóset! Suegra de Beyonce destapa sus preferencias

Agencia

NUEVA YORK.- Jay Z dijo que sabía que su mamá era gay, pero que hablaron por primera vez al respecto hace ocho meses.

De acuerdo con Vanguardia MX, Jay Z dice que lloró de alegría cuando su madre se abrió con él y le dijo que era lesbiana.

En el episodio del 6 de abril del programa "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman" en Netflix, el magnate del rap dice que estaba feliz de que su madre fuera libre.

Dijo que su madre tuvo que vivir fingiendo lo que no era porque no quería avergonzar a sus hijos.

Gloria Carter salió del closet en la canción de Jay Z de 2017 "Smile" (Sonríe), que incluye su poema "Livin in the Shadows" (Viviendo en las sombras).

