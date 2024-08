Suga de BTS, detenido por conducir una “tabla eléctrica” ebrio

Suga, integrante de la popular banda de K-pop BTS, se disculpó públicamente el miércoles luego de ser detenido por conducir un vehículo eléctrico en estado de ebriedad en Seúl, Corea del Sur.

La disquera del artista, Big Hit Music, informó que Min Yoon-gi, conocido como Suga, conducía una “tabla eléctrica” el martes por la noche cuando se cayó mientras intentaba estacionarla.

Un oficial de policía lo vio y le realizó una prueba de alcoholemia, la cual no pasó, resultando en la revocación de su licencia y una multa correspondiente.

Aunque Big Hit Music mencionó que Suga estaba conduciendo una “tabla eléctrica”, las autoridades señalaron que el vehículo contaba con un asiento, lo que lo clasifica legalmente como un scooter eléctrico.

Este detalle influye en la gravedad de la sanción impuesta por conducir bajo los efectos del alcohol, según la Ley de Tráfico Vial en Corea del Sur.

La comisaría de policía de Yongsan, en Seúl, detuvo al artista por violar la normativa de tránsito, aunque aún no se ha confirmado si se ha iniciado una investigación formal. Múltiples intentos de contactar al portavoz de la estación no han sido respondidos.

En una publicación en Weverse, plataforma de interacción con fans, Suga expresó su remordimiento por el incidente, afirmando que no era consciente de la prohibición de conducir en estado de ebriedad un vehículo eléctrico.

🐱

hello this is suga.

i come with a heavy and sorry heart to you guys <through weverse> due to a disappointing event.

last night after drinking at dinner, i went home by riding an electric scooter. I violated the road traffic laws due to me thinking easily that it’s close… pic.twitter.com/1wXsHTx4N4