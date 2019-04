Confirman el regreso de Vaselina… con una precuela

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El clásico del cine e icono de la cultura popular en las últimas décadas que es la película “Vaselina” va a recibir una secuela llamada “Summer Loving”, según ha anunciado Paramount Pictures.

De acuerdo con el portal Deadline y Tekcrispy, el guionista y director John August (Aladdin, Frankenweenie, Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory), ya se encuentra trabajando en el guión de la nueva historia.

Si bien, aún no hay muchos detalles al respecto, se sabe que la trama se centrará en el verano de ambos estudiantes, la cual se relata en el tema musical “Summer nights” en “Vaselina” y en el que cada personaje, el rebelde “Danny” y la inocente “Sandy” da su versión, la cual es muy distinta.

Protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta, la cinta “Vaselina” se convirtió en la más taquillera del año. Ambientada en la década de los 50, se basó en el musical homónimo de 1972 creado por Jim Jacobs y Warren Casey.

Si bien los detalles son escasos, hasta los momentos la información que se ha expuesto al público incluye el anuncio de que Temple Hill –detrás de producciones como ‘Love, Simon’ y ‘First Man’– estará produciendo en conjunto con Picturestart –compañía dirigida por Erik Feig, quien es el productor ejecutivo de Lionsgate–.

Por otra parte, August no solo trabajará en esta nueva historia sino que además se encuentra como colaborador habitual del director Tim Burton, y, su nombre se encuentra en los créditos de dos películas que verán las salas de cine este mismo año: Aladdin –remake live-action de Disney que cuenta con la participación de Will Smith como el popular “Genio”– y ‘Scary Stories to Tell in the Dark –adaptación de Guillermo del Toro del clásico de terror para niños–.