Supera expectativas en taquilla "Jungle Cruise" a pesar del COVID

A pesar de las crecientes preocupaciones por la variante delta del coronavirus, la película "Jungle Cruise" logró que un buen número de personas acudieran a los cines durante el fin de semana de estreno para colocarse en el primer lugar de taquilla en Norteamérica.

La producción de Disney protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt excedió las expectativas al recaudar más de 34,1 millones de dólares durante el fin de semana. Se estimaba que la película de aventuras recaudaría entre 25 y 30 millones de dólares, pero superó esas cifras a pesar del aumento de casos de coronavirus.

A nivel mundial, "Jungle Cruise" logró un total de 90 millones de dólares, incluidos 27,6 millones de dólares en la taquilla internacional y más de 30 millones de dólares de Disney Plus.

#junglecruise #1 movie in the 🌎 Thank you all so much ! 🙏🏽❤️🎉 • Jungle Cruise es la película # 1 en el mundo! Muchísimas gracias a todos! pic.twitter.com/Xa8SZP9OOi