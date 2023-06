“Superman & Lois” es renovada para una temporada 4

La cadena estadounidense CW anunció que han tomado la decisión de renovar Superman & Lois para una cuarta temporada, convirtiéndose en el único show televisivo de DC Comics, que permanecerá en el canal.

Recordando que el programa de “The Flash” concluyó con su noveno ciclo, además de que The CW Network optó por cancelar “Gotham Knights” tras solo una temporada, a pesar de que está no ha terminado de emitirse.

La serie de Superman & Lois ha sido elogiada tanto por la crítica especializada como los fanáticos quienes han destacado el alto nivel, tanto en lo que concierne a su historia como en los efectos, por lo que esperaban que pese a su alto costo pudiera seguir adelante.

Deadline afirma que la serie tendrá cambios importantes como el hecho de que la cuarta temporada estará conformada por solo 10 episodios, habrá recortes de presupuesto y una reducción en lo que concierne al elenco.

Los cambios en el reparto en teoría no deberían de afectar al cuarteto principal la familia protagónica conformada por Tyler Hoechlin en el papel de “Clark Kent/Superman” y Elizabeth Tulloch como “Lois Lane”, Michael Bishop y Alex Garfin retratan a sus hijos Jonathan y Jordan.

No se puede asegurar lo mismo de los demás personajes que han acompañado su viaje destacan Wolé Parks como John Henry Irons, Emmanuelle Chriqui como Lana Lang, Tayler Buck como Natalie Irons, Sofia Hasmik como Chrissy Beppo, Inde Navarrette como Sarah, Erik Valdez como Kyle, y Dylan Walsh como el general Samuel Lane.

En México Superman & Lois se puede ver en la plataforma streaming de HBO Max donde ha logrado entrar en el top ten de los contenidos más vistos, aún no termina de emitirse la temporada tres, pero los fanáticos podrán estar tranquilos de que tendrán más episodios.

Se desconoce si podrán obtener un hipotético quinto ciclo recordando que James Gunn tiene planes para los personajes en “Superman Legacy” y rara vez optan por tener versiones televisivas y cinematográficas al mismo tiempo.