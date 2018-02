Así es el cartel de la película del supervillano 'Venom'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuenta oficial de la película "Venom" reveló el póster oficial de la película, pero no bastó con este anunció y también anunció el lanzamiento del primer tráiler del filme.

A través de Facebook, Twitter e Instagram, las cuentas tanto de la película como de Sony Pictures compartieron la imagen acompañada por la leyenda “mañana”, dio a conocer Marvel México, informa el portal Vanguardia.mx.

El filme protagonizado por Tom Hardy comenzó su rodaje desde mayo de 2017, y es la apuesta de Sony Pictures para comenzar su propio universo cinematográfico denominado “Spider-Verse”.

Además de Venom, la película animada "Spiderman: Into the Spider-Verse", se unirá a este proyecto, contando la historia de Miles Morales como la encarnación del Hombre Araña.

Enter a universe where more than one wears the mask. Watch the Spider-Man: Into The Spider-Verse trailer now, in theaters next Christmas. #SpiderVerse pic.twitter.com/yYz2fwqrK6