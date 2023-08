Survivor México 2023: Duggan consideró renunciar y Nahomi es la eliminada 15

Survivor México 2023 el reality show de supervivencia de TV Azteca, está en su recta final, con la tan esperada “Semana de Finalistas” en Fusión siguen los días con eliminaciones prácticamente consecutivas para que únicamente lleguen a la Gran Final tres sobrevivientes.

El “Warrior” les informó a los participantes como sería la dinámica para el miércoles habría dos collares de inmunidad en disputa, en la primera prueba de resistencia y equilibrio fue Aranza Carreiro la ganadora logrando superar a todos sus rivales al aguantar más de 50 minutos.

Aяαηzα resiste hasta el final y obtiene el ᥴoᥣᥣᥲr dᥱ ιᥒmᥙᥒιdᥲd ιᥒdιvιdᥙᥲᥣ. ¡Felicidades! 📿✨🥳 #SemanaFinalSurvivor pic.twitter.com/YWZ9pcNaYm – Survivor México (@mexico_survivor) 24 de agosto de 2023

En el segundo juego se presentó una fuerte polémica, la competidora con los mejores números Ximena Duggan subcampeona de la primera temporada, cometió una infracción, la participante estaba segura de que no había roto las reglas, el conductor la invitó a ver las imágenes.

Dυggαη comete una infracción en el juego y T-Rex debe ocupar su lugar. Ante la situación, ella decide no sólo abandonar el juego sino Survivor México. ¿Qué pasará? 😱😱💣 #SemanaFinalSurvivor



𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 ➡️ https://t.co/LnBrW94ZIC 🔥🌴 pic.twitter.com/90XfPhC8wI – Survivor México (@mexico_survivor) 24 de agosto de 2023

Pero en su enojo ella se negó, retirándose del juego, por increíble que parezca incluso pareció en abandonar Survivor, Aranza fue a calmarla y al final la atleta y baterista rectificando su decisión.

La competencia siguió y al final fue quien se quedó con el artefacto de inmunidad fue T-Rex .

Ʈ-ᖇᥱx vence a Sєяgισ y se lleva el ᥴoᥣᥣᥲr dᥱ ιᥒmᥙᥒιdᥲd ιᥒdιvιdᥙᥲᥣ. ¡Bien hecho! 📿🙌🏼💚 #SemanaFinalSurvivor pic.twitter.com/FS1ooRxH4i – Survivor México (@mexico_survivor) 24 de agosto de 2023

En el segundo consejo tribal de la semana había mucho nervio, había mucha tensión entre los participantes, al final los sentenciados al juego de extinción fueron Duggan y Nahomi.

Los ѕᴏʙяєᴠɪᴠɪєηᴛєѕ llegan al Concejo Tribal y se ponen en marcha las estrategias. 👀🤔🗿 #SemanaFinalSurvivor pic.twitter.com/4sSD0pXc4d – Survivor México (@mexico_survivor) 24 de agosto de 2023

Al final la eliminada número 15 fue Nahomi Mejía finalista de la temporada 3, mujer transgénero, nuevamente empleó las alianzas para tratar de llegar lo más lejos, volvió a recurrir a Kenta su amigo que también llegó a la final en el ciclo anterior y se afectó. Estafa Duggan.

En esta ocasión no pudo sumar ningún collar de inmunidad, sus números indicaban que era la tercera persona con mayor efectividad en la competencia, no obstante no llegó al último día.

Solo quedan cinco participantes Aranza , Duggan , Sergio , Pablo y T-Rex este jueves 24 de agosto uno más de ellos dirán adiós a la aventura ya la posibilidad de llevarse los dos millones de pesos y el collar sagrado que los acredita como el último sobreviviente y el ganador absoluto.