¡Sus ahorros! Drake pierde 565 mil dólares en apuesta de box

Con las apuestas tienes dos opciones: o pierdes o ganas.

Esta lección de vida la aprendió el rapero Drake, tras perder la suma de 565 mil dólares en una apuesta en la pelea de box de peso pesado, donde Tyson Fury perdió contra Oleksandr Usyk, el sábado por la noche en Arabia Saudita.

Antes de la pelea, el intérprete ‘One Dance’ hizo su sustanciosa apuesta respaldando al cien por ciento a Tyson, esperando que ganara y así, llevarse a casa un total de un millón de dólares.

Por impresionante que parezca, no es la primera vez que el también actor, de 37 años, pierde grandes cantidades de dinero pues cuando en el ring de box Anthony Joshua noqueó a Francis Ngannou, se despidió de una suma de 615 mil dólares.

Otros 700 mil fueron retirados de su cuenta después de que el luchador de artes marciales, Dricus Du Plessis, venciera a Sean Strickland en UFC y 550 mil por la derrota de Israel Adesanya ante Strickland.

