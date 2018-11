Susana Dosamantes sale a la defensa de la 'Chica Dorada'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Paulina Rubio aclaró que su grito “Donald Trump we love you” durante el concierto concierto K-Love Live Las Que Mandan fue un sarcasmo, su madre, la actriz Susana Dosamantes, lamentó que haya personas que no entendieran su intención y afirmó que el sentido del humor es necesario para los mexicanos, más con lo que se vive actualmente en el país.

“Si no tenemos sentido del humor los mexicanos, que agarremos un peine y nos cortemos las venas, si no nos reímos de todo; por favor, era una cosa de risa, el sarcasmo mexicano es de ‘te lo digo Pedro, para que lo entiendas Juan’, si lo entendieron bien, si no pues qué, no va a pasar nada”, dijo en entrevista al acudir a la apertura de una firma de vestidos de novia, publicó Milenio.

Y añadió: “Todos los mexicanos tenemos que tener sentido del humor, sino ya nos hubiéramos muertos de la bilis; con todo lo que está sucediendo en el país, más vale que sigamos conservando el sentido del humor, y el sentido del humor nos da nuestra raza, porque hasta de la muerte nos reímos”.

Sobre el espectáculo donde su hija compartió escenario con figuras como Thalía y Gloria Trevi, consideró que para ella “sí son las que mandan”, porque no sólo demuestran el talento nacional, sino también el poder de las mexicanas.

“Las mujeres de México somos fuertes, y somos fuertes allá, donde además más hay 40 y tantos millones de mexicanos; yo creo que nosotras tenemos mucho carácter en México porque tenemos que aguantar muchas cosas, y hemos pasado muchos cambios en la historia”, señaló.

Finalmente, mencionó que seguirá con Las recogidas, puesta en escena en la que la acompañan Itati Cantoral, Patricia Reyes Spíndola, Isela Vega, Ofelia Medina, Laura Flores, Nailea Norvind, Stephanie Salas, Rosa Gloria Chagoyan, Macaria, Andrea Escalona, Gina Varela Nicole Vale y Ariane Pellicer.