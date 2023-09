Swifties al ataque: aumenta índice de espectadoras de la NFL

El reciente partido entre los Jefes de Kansas Chiefs y los Chicago Bears consiguió una audiencia de 24.32 millones de espectadores, lo que representa un 4 por ciento más que el año pasado, de acuerdo con datos de la revista Variety.

Este aumento se debe, en gran parte, a la aparición de Taylor Swift dentro de la audiencia en el partido.

Los números reflejan el total de la retransmisión del domingo 24 de septiembre por la noche del ‘America's Game of the Week’.

The Kansas City Chiefs game attended by Taylor Swift on Sept. 24 delivered 24.32 million viewers and scored the highest among female demographics across the ages of 12-17 and 18-49 this week. https://t.co/WaY6xFXpGA