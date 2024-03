Mientras su padre batalla con su salud, Tallulah Willis, hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, reveló en sus redes sociales que recientemente fue diagnosticada con autismo a sus 30 años.

La declaración pública la hizo mediante un video posteado en su cuenta de Instagram donde se ve a una Tallulah pequeña tocando y manipulando la cabeza de su padre mientras él la carga en sus brazos durante una alfombra roja.

Al clip lo tituló con la frase "Dime que eres autista sin decirme que eres autista", lo que sorprendió a todos sus seguidores pues sería la primera vez que se hace público su diagnóstico.

Si bien no ha profundizado en el tema, la joven declaró que supo de su condición autista hasta apenas hace unos meses.

Esta no sería la primera vez que la hija menor de la ex pareja habla sobre su salud.

De hecho, en 2023 habló con la revista Vogue sobre los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) que vivía.

Tallulah Willis, the daughter of Demi Moore and Bruce Willis, shared her recent diagnosis with autism on social media and fans are thanking her for her courage. @eriellereshef has more. pic.twitter.com/kp72UwwwrS