Tan sólo en 3 días, 'The Flash' recauda 55 MDD en salas de cine de EU y Canadá

La película de superhéroes “The Flash” de DC y Warner Bros. recaudó 55 millones de dólares en sus primeros tres días en los cines de Estados Unidos y Canadá, pero, se ha enfrentado a complicaciones tras varios estrenos.

“The Flash” se enfrentó en las salas de cine contra la nueva película familiar de Pixar “Elemental”, la comedia de terror “The Blackening” y “Asteroid City”, de Wes Anderson, que recaudó 720.000 dólares en sólo seis salas y la distinción de tener el promedio por sala más alto (132.211 dólares) desde el inicio de la pandemia convirtiéndose en la única película estelar triunfadora.

Aunque 55 millones de dólares (MDD) es una buena cantidad de dinero para los estándares normales, es un salto considerable desde el último estreno de DC, la secuela de “¡Shazam!”, y suficiente para un primer puesto, también es moderado para los estándares de superhéroes, donde los fines de semana de estreno con 100 millones de dólares son casi habituales.

