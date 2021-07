Tania Ruiz felicita al expresidente Peña Nieto por su 55 cumpleaños

"¡Feliz cumpleaños Novio Mío!", fue así como la modelo Tania Ruiz felicitó por su cumpleaños número 55 a su pareja, el expresidente Enrique Peña Nieto, quien festeja en medio del escándalo de espionaje de Pegasus durante su administración.

Ruiz Eichelmann escribió a través de su cuenta de Instagram:

"Que dicha y felicidad poder festejar un año más a tu lado. Siempre dándome la misma ilusión y la misma felicidad por festejar tú cumpleaños. Por esa parte de mí que tú estás ahí".

La modelo acompañó el texto con una fotografía en la que aparecen ella y el expresidente abrazados.

"La vida me ha dado la oportunidad de estar contigo estos años y Dios la bendición, de poder abrazarte, amarte y seguir construyendo en este espacio que hoy tenemos y vivimos que es lo más valioso. Nuestro tiempo! Nuestra vida! Encontré a una pareja y la relación la construimos día con día”.

Por su parte, Nicole Peña Pretelini, hija del exmandatario, también felicitó a su padre por la misma red social en la que publicó una fotografía de ella junto a su padre con el texto "My dad’s birthday today", publicación que fue comentada por Ruiz Eichelmann.

Escándalo Pegasus en México

El escándalo de espionaje de Pegasus, el spyware de la firma israelí NSO, dio un nuevo giro al revelarse que más de 15 mil números telefónicos de personas en México, incluyendo de al menos 25 periodistas, estaban en la lista de "personas de interés" de los clientes de NSO desde 2016.

Sin embargo, el escándalo de Pegasus en México no es nuevo. En junio de 2017, el diario estadounidense "The New York Times" reveló cómo en la administración de Enrique Peña Nieto se utilizó Pegasus para intervenir teléfonos celulares de periodistas y defensores de derechos humanos en el país.

En el caso particular de México, uno de los teléfonos incluidos es el del reportero Cecilio Pineda Birto, asesinado el 2 de marzo de 2017. Su teléfono no fue encontrado, así que no puede saberse si fue infectado con el malware.

La lista incluye teléfonos de periodistas como Azam Ahmed, el entonces corresponsal del "New York Times" en México, así como de Carmen Aristegui, Andrés Villarreal, Ismael Bojórquez, Rafael Rodríguez Castañeda, entonces director de Proceso; Jorge Carrasco Aráizaga, entonces reportero y hoy director del semanario, Alejandro Caballero, quien coordinaba el sitio web de Proceso, los reporteros Arturo Rodríguez García, Jenaro Villamil, Marcela Turati, Álvaro Delgado, Alejandra Xanic von Betrab e Ignacio Rodríguez Reyna (ambos de Quinto Elemento Lab), detalló el semanario Proceso.

