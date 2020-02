¿Está enfermo Enrique Peña Nieto? Esto dijo Tania Ruiz

Ciudad de México.- La modelo mexicana Tania Ruiz Eichelman finalmente rompió el silencio y se pronunció sobre los rumores de que su novio, el expresidente Enrique Peña Nieto, está gravemente enfermo.

El rumor sobre la salud del exmandatario fue difundido a finales de enero y fue en el canal de YouTube “El Defensor de la Verdad”, en donde se dijo abiertamente que Peña Nieto portaba el Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH).

“A Peña Nieto se le ha visto enfermo últimamente”, afirma el periodista Fernando Carmona, titular del canal, quien reafirma sus dichos con la imagen de una nota de Facebook, publicada en el año 2014 y que al final aclara que el escrito está dirigido para un medio dedicado a la publicación de sátiras.

Sin embargo, el rumor se extendió y llegó a las redes sociales de la actual pareja del priísta, a quien una fan le preguntó "¿es verdad que tu novio está muy grave de salud?" Tania respondió que era falso.

Ella se dice lista para ir al altar junto a EPN

En noviembre, Tania Ruiz afirmó que la relación que sostiene con el expresidente la hace sentir plena, por lo que no dudaría en llegar al altar si se da la oportunidad.

En una entrevista para la revista ¡Hola!, la modelo puntualizó que el matrimonio es algo que se cristaliza cuando existe total seguridad como pareja, algo que tiene con el también ex Gobernador del Estado de México.

"Sí daría el paso sin pensarlo dos veces. No es algo de lo que ya hayamos hablado o que esté en nuestros planes, pero sí es una pareja que me llena en todos los aspectos", compartió.

Y aunque ambos están en el ojo público desde enero, cuando se dieron a conocer las primeras fotos en la que aparecían juntos en España, nada ha empañado su felicidad.

La modelo dijo que después de ventilarse su romance, recibió ataques y críticas en sus redes sociales.

"He recibido muchos comentarios negativos, pero me he tomado el tiempo de contestarles y muchos acaban pidiéndome disculpas", declaró.

En marzo del año pasado fue la primera vez que el expresidente fue captado asistiendo a un evento en compañía de la modelo Tania Ruiz Eichelmann, con quien hasta ese entonces solo se rumoraba su relación. Y cuando aún no se hacía oficial su divorcio de Angélica Rivera.