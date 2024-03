Tatiana celebra 40 años de carrera con shows en Monterrey

Han pasado 40 años desde que Tatiana Palacios Chapa, mejor conocida como ‘Tatiana’, debutó en el medio artístico con éxitos que chicos y grandes aún siguen disfrutando en todo México.

Fue el 24 de febrero de 1984 cuando la cantante fue elegida como Rostro del Heraldo, en marzo de ese mismo año, se incorporó a la obra Kuman.

"Ya son 40 años de carrera artística que no me la creo, se me han pasado muy rápido" , expresó sonriendo Tatiana, de 55 años.