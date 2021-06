Taylor Swift anuncia regrabación de su disco “Red” y fecha de lanzamiento

En su búsqueda de recuperar la propiedad intelectual de su obra, Taylor Swift anuncia cuál es el segundo disco que regrabará: "Red" y llegará el 19 de noviembre.

En esta nueva versión Swift anunció que sus fans podrán escuchar por primera vez las 30 canciones que originalmente se plantearon para formar este disco.

"Siempre he dicho que el mundo es un lugar diferente para aquellos que tienen el corazón roto", escribió la cantante estadounidense en su comunicado donde describe en qué consiste "Red".

¿De qué trata el álbum ‘Red’?

La afamada compositora explicó que su álbum muestra las "micro emociones" que viven las personas que pasan por una ruptura.

"En la tierra de los del corazón roto hay momentos de fuerza, independencia y rebelión que están intrincadamente tejidos con el duelo, vulnerabilidad paralizante y desesperanza", detalló la intérprete sobre su álbum, al cual describió como un mosaico de emociones y que parece "musicalmente y líricamente a una persona con el corazón roto".

El álbum fue lanzado originalmente en octubre de 2012 bajo el sello discográfico Big Machine y le valió a Swift la nominación a Mejor Álbum Country en los Grammy de 2014 y obtuvo el lugar 99 en la lista de los 500 mejores álbumes de la revista "Rolling Stone".

¿Por qué fans de Taylor Swift volvieron tendencia a Jake Gyllenhaal?

En el anuncio de la regrabación de "Red", Taylor Swift reveló que una de sus canciones tendrá una duración de 10 minutos y agregó el emoji de una bufanda roja.

Inmediatamente los fans de la cantante volvieron tendencia a Jake Gyllenhaal.

En el disco "Red", fans aseguran que la canción "All Too Well" fue escrita para Jake Gyllenhaal, y en ella la compositora aborda la historia de su relación y su traumático rompimiento.

Una de las líneas de la canción dice que Swift dejó su bufanda en la casa de la hermana de Gyllenhaal, y el actor aún la guarda en sus cajones:

"And I, left my scarf there at your sister's house / And you've still got it in your drawer even now".

