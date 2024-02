Taylor Swift dona 100 mil dólares a familia de mexicana asesinada en Kansas City

Taylor Swift mostró su solidaridad al donar la inmensa cantidad de 100 mil dólares a la familia de la mexicana Lisa López-Galván, quien perdió la vida en el tiroteo que interrumpió el desfile de victoria de los Chiefs en Kansas City.

El representante de la cantante estadounidense reveló a la revista Variety que Swift realizó dos donaciones legítimas este viernes, cada una de 50 mil dólares, a la página de GoFundMe de los familiares de López-Galván.

La tarde del jueves 15 de febrero, se creó la página ‘Elizabeth López-Galván Memorial’ con el fin de recaudar 75 mil dólares para ayudar a la familia de la mexicana de 44 años.

Antes de que Taylor Swift realizara su donación, alrededor de mil 300 personas ya habían dado su aporte.

