Taylor Swift hace historia en la NFL

Notimex

Ciudad de México.- La cantante estadounidense Taylor Swift anunció una serie de conciertos que ofrecerá entre junio y agosto del próximo año, que incluye presentaciones en Brasil, así como en el SoFi, el nuevo estadio de los Rams y los Chargers de la NFL en Los Angeles, California.

De esta manera, la intérprete de “You need to calm down” pasará a la historia como la primera mujer en dar el concierto de apertura en un estadio de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

La popular artista comenzará sus presentaciones el 20 de junio en Werchter, Bélgica, y continuará en Alemania, Noruega, Dinamarca, Polonia, Francia y Portugal.

Posteriormente se trasladará a Estados Unidos, para cantar en el estadio SoFi Stadium, el 25 y 26 de julio, como parte del “Lover Fest West”.

También te puede interesar: Sujeto intenta entrar a la casa de Taylor Swift ¡a pedirle matrimonio!