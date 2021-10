Taylor Swift lanza en octubre nuevo álbum "Red (Taylor's version)"

Taylor Swift anunció que el lanzamiento de "Red (Taylor's version)" se adelantará una semana a lo ya planeado.

La regrabación del disco de Swift estaba programada para el 19 de noviembre, pero ahora su nueva fecha de lanzamiento será el día 12 de ese mes.

"Tengo buenas noticias que creó les gustará", escribió la cantautora en su cuenta de Twitter.

Got some news that I think you’re gonna like - My version of Red will be out a week earlier than scheduled (including the 4 disc vinyl) on November 12th ! Can’t wait to celebrate the 13th with you and our new/old autumn heartbreak album🧣😍 🎥 🎥https://t.co/FVp6xizaOG