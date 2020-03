Taylor Swift tenía razón: filtran su conversación con Kanye West

Estados Unidos. La cantante estadounidense Taylor Swift ganó la batalla pública contra el rapero Kanye West y la famosa empresaria Kim Kardashian, luego de que hace cuatro años, el cantante declarara haber obtenido el permiso de Swift para llamarle “perra” en uno de sus temas y ella lo desmintiera.

El conflicto entre las celebridades comenzó en 2009, cuando Taylor ganó un galardón por “Mejor Video Femenino” durante una entrega de premios que reconoce lo mejor de la música en un programa especial, y West interrumpió el discurso de agradecimiento de la cantante para decir que ella no merecía él reconocimiento, sino Beyonce.

Kanye le pidió disculpas públicamente y la artista de 30 años las aceptó. Posteriormente se les vio en los Grammys del 2015 en una charla amistosa, durante el evento y días después, la intérprete de Love Story dio un premio al rapero, en la misma entrega en la que tuvieron diferencias en 2009, a modo de broma ante lo ocurrido.

En 2016 comenzó la discusión pública, cuando el artista de 42 años lanzó su tema Famous en el que decía “Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo, yo hice famosa a esa perra”, durante una de sus estrofas y argumentó que lo hizo con el permiso de la cantautora, sin embargo ella negó dicha declaración.

En ese entonces, Kim Kardashian publicó en su red social una supuesta llamada telefónica en la que la compositora, le permite a West utilizar la frase en su sencillo y tras la grabación, Swift amenazó con demandar a la pareja por el fragmento publicado, pues declaró a los medios de comunicación que el video estaba manipulado.

