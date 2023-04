Taylor Swift y Joe Alwyn deciden tomar caminos distintos; terminan su relación

De una manera amistosa y sin dramas, Taylor Swift y Joe Alwyn terminaron su relación de 6 años tras mantenerla en privado.

"La relación acababa de seguir su curso. Por eso, no ha sido visto en ningún espectáculo", dijo una fuente cercana al medio, en referencia a que Alwyn no ha asistido a conciertos del The Eras Tour.

Hay que mencionar que Taylor Swift y Joe Alwyn comenzaron su amorío en 2016 y en varias ocasiones se rumoró sobre un posible compromiso, sobre todo cuando la intérprete de "Shake It Of" lució un anillo de diamantes en el documental Miss Americana.

Just had the wildest three nights in Arlington, TX. So proud to be the first artist to play 3 nights at AT&T Stadium & basically just wanted to say I’m counting down the seconds til we hit the stage in Tampa next week. Love u mean it seriously wow 😮

📷: @OwarVega / @GettyImages pic.twitter.com/RejFtaUyhQ