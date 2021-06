Uno de los festivales multitudinarios que se realiza en México sale del confinamiento: el Festival Pa'l Norte 2021 anuncia su regreso tras 18 meses de aislamiento por la contingencia sanitaria y reveló su cartel oficial.

El Parque Fundidora de Monterrey será la sede de los escenarios, donde el 12 y 13 de noviembre recibirá a bandas como los Foo Fighters, así como a los australianos de Tame Impala; el charro mexicano Alejandro Fernández tendrá "su primera vez" en este show.

Tecate Pal Norte!!! See you in November!!! 🇲🇽

Tickets on sale July 5: https://t.co/14LRnNuHpP#TecatePalNorte2021 pic.twitter.com/vXkfP2Ex43