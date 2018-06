Nubia Martí, feliz con su personaje

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La actriz Nubia Martí da vida a María Elena “Nena” Elorza, una mujer egoísta y manipuladora en la telenovela “Tenías que ser tú”, donde comparte créditos con Ariadne Díaz y Andrés Palacios, entre otros. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comenta lo feliz y agradecida que se siente de que su personaje haya traspasado la pantalla.

“Cuando me habló Mapat del personaje me emocionó porque es una villana, egoísta, pero no es una mujer mala al cien por ciento, creo que ha gustado, ha enojado, mucha gente se ríe, otras se ponen furiosas y me dicen de cosas, ha causado controversia y un poco de polémica. La ‘Nena’ es una mujer manipuladora, pero un personaje bello desde mi punto de vista, yo la veo como un bombón porque se puede jugar con ella sin ofender a nadie”, comentó la guapa actriz.

También te puede interesar: Fallece la actriz de telenovelas chilenas: Liliana Ross

La “Nena” es la mamá de “Marisa” y abuela de “Nicole”, cuya complicada personalidad causa dolores de cabeza a más de uno, ya que es una apostadora compulsiva que, además, vive aferrada a su antigua “buena posición económica”, negándose por completo a bajar su nivel de vida, sin importarle si su hija puede pagar o no lo que ella se gasta.

“Dentro de todo lo malo que tiene la ‘Nena’ lo único bueno es el amor que siente por su hija y por su nieta, aunque le ha costado mucho encarrilarse, porque se volvió viciosa de las apuestas y el juego, seguramente en algún momento dado tendrá que tomar las riendas de su vida. Mucha gente me dice que les encanta mi personaje, otras se molestan y me cuestionan, y ahora en las redes sociales me dicen cosas terribles, si creo que el personaje está logrando su cometido, la gente se da cuenta que somos seres como cualquier persona, pero nuestro trabajo nos lleva a representar a personas odiosas”, detalló.

El elenco de “Tenías que ser tú” ha terminado grabaciones; sin embargo, la telenovela continúa al aire unas semanas más, al respecto, Nubia dijo sentirse un poco triste, ya que logró una buena química con sus compañeros de escena.

“Estamos ya en la recta final, lo que nos pone muy tristes porque hemos logrado un bonito ambiente, nos llevamos tan bien, tenemos una gran productora que es la cabeza del proyecto y del grupo, porque nos ha sabido llevar muy bien y creo que nos vamos a extrañar. Estos meses de grabación se nos fueron como agua, ya estamos en el final, y bueno, pues ojalá nos podamos ver después de este proyecto”, añadió.

Martí está entregada al cien a esta divertida telenovela y seguramente pronto podremos verla en otro proyecto de la televisora.

“Ahorita me voy a esperar, hay varios proyectos con Televisa, esperaré a que me digan que quieren, que siga, ya sea en telenovela o serie, pero tratar siempre de dar lo mejor de mí en el personaje que la empresa decida. Yo soy de las personas que prefiere terminar un proyecto antes de empezar otro, porque mi mente se va a otra cosa y luego estoy pensando en muchas cosas y me distraigo. Me gustaría irme una semana a Los Cabos con mi hijo, otros días con mis hijos los mayores a Cancún, tiene uno que partir ni modo, ya después volveré a trabajar”, puntualizó.