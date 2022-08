Telescopio James Webb revela imágenes en alta resolución de Júpiter

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, ha sorprendido nuevamente a los científicos tras capturar dos nuevas imágenes de las tormentas y auroras boreales del gigante gaseoso, Júpiter.

Las observaciones del planeta de telescopio James Webb darán a los científicos más pistas sobre la vida interna del planeta más grande del sistema solar.

1. Make way for the king of the solar system! 👑 New Webb images of Jupiter highlight the planet's features, including its turbulent Great Red Spot (shown in white here), in amazing detail. These images were processed by citizen scientist Judy Schmidt: https://t.co/gwxZOitCE3 pic.twitter.com/saz0u61kJG

Las dos nuevas imágenes provienen de la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del observatorio, que tiene tres filtros infrarrojos especializados que muestran detalles del planeta.

Debido a que la luz infrarroja es invisible para el ojo humano, esta se ha mapeado en el espectro visible. Generalmente, las longitudes de onda más largas aparecen más rojas y las longitudes de onda más cortas se muestran más azules, explicó la NASA.

La científica Judy Schmidt colaboró con el grupo de expertos de la NASA para traducir los datos de James Webb en imágenes.

La imagen de Júpiter fue creada a partir de una combinación de distintas tomas del telescopio, en ellas se aprecian a las auroras se extienden a grandes alturas sobre los polos norte y sur del planeta. Estas brillan en un filtro que se asigna a colores más rojos, lo que también resalta la luz reflejada por las nubes más bajas y las neblinas superiores.

Un filtro diferente, asignado a amarillos y verdes, muestra brumas que se arremolinan alrededor de los polos norte y sur; mientras que el tercer filtro, asignado a azules, muestra la luz que se refleja desde una nube principal más profunda.

El telescopio James Webb presenta al gigante del sistema solar con sus tenues anillos y dos pequeñas lunas llamadas Amaltea y Adrastea. Los puntos borrosos en el fondo inferior son probablemente galaxias que están “fotografiando” esta vista joviana.

Check out the bright waves, swirls, and vortices in Jupiter’s atmosphere — as well as the dark ring system, one million times fainter than the planet! Two moons of Jupiter, including one that’s only about 12 miles (20 km) across, are on the left. pic.twitter.com/o7XYOMdsq5