MTV 'revive' una de sus series ¡20 años después!

CIUDAD DE MÉXICO.- La serie animada 'Daria' que conquistó a los televidentes de MTV en 1997 con su humor sarcástico volverá a la televisión con el nombre Daria & Jodie , según un comunicado publicado por la cadena.

Music Television abrió el baúl de los recuerdos para revisar que franquicias seguían en su poder, y encontró que todavía tiene los derechos de Daria. Así es, la serie de animación creada por Mike Judge, Abby Terkuhle y Glenn Eichler; que junto con Beavis y Butthead, encumbró a MTV a niveles nunca antes vistos en la década de los 90, está a nada de volver.

La nueva serie de Daria se centrará en ella y Jodie Landon, y estará escrita por Grace Edwards, quien ha estado involucrada en programas como Inside Amy Schummer y Unbreakable Kimmy Schmidt.

El relanzamiento de la serie protagonizada por Daria Morgendorffer, quien intenta pasar desapercibida en la secundaria, forma parte del proyecto MTV Studios, productora que ha creado recientemente MTV para traer de vuelta a varias series icónicas del canal como 'Made' o 'The Real World'.

“La icónica serie animada es reinventada a través de los ojos de su heroína, Daria Morgendorffer y una de sus amigas más cercanas, Jodie Landon. Estas dos jóvenes inteligentes toman el mundo, con su característica voz satírica, mientras deconstruyen la cultura popular, las clases sociales, el género y la raza”, según MTV.

La cadena televisiva aún no ha dado detalles de la fecha del lanzamiento, sin embargo, el portal Deadline afirma que el proyecto podría ser ofrecido a plataforma como Netflix y Apple.

Junto con Daria, también regresará Aeon Flux (producida por Gale Anne Hurd) y The Real World; la serie pionera de los reality shows que tanto daño le han hecho al mundo. También tienen planeado el regreso de The Valley y MTV’s Straight Up Ghosted.

“MTV tiene la mayor colección de exitosas franquicias juveniles que abarca más de tres décadas de contenido y más de 200 títulos, parte de los cuales han impulsado nuestro resurgimiento. Con MTV Studios, estamos abriendo la bóveda por primera vez (para ir) más allá de nuestras propias plataformas, para reimaginar las franquicias con nuevos socios”, dijo Chris McCarthy, presidente de MTV.