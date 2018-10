Fracasa nueva temporada de 'The walking dead'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El estreno de la novena temporada de The Walking Dead ha tenido la peor audiencia en la historia de la serie. La ficción de AMC ha perdido a la mitad de su público respecto al arranque de la octava temporada el año pasado. Pero la caída de espectadores no es ninguna sorpresa en una época protagonizada por la caída masiva de audiencia regular, que también sufren aclamadas series como The Big Bang Theoryy The Good Doctor.

La nueva entrega de The Walking Dead presentaba muchas novedades que podrían haber atraído al público: Nueva showrunner (Angela Kang) y una nueva era sin Neagan tras perder la Guerra. Sin embargo, el primer capítulo ha sido el menos visto de la serie desde 2011 y ha perdido un 23 por ciento de seguidores respecto al episodio final de la octava entrega.

A pesar de este jarro de agua fría, The Walking Dead continua superando a las otras series emitidas por cable. Además, probablemente esté entre los cinco estrenos más vistos este otoño por adultos con menos de 50 años, según informa Vulture.

Estos datos solo son provisionales y es más que probable que The Walking Dead remonte estas cifras. Todavía le falta sumar a los espectadores que no vieron el capítulo el día del estreno y a los que lo han visto y lo seguirán viendo en streaming. AMC también ha señalado que su canal tuvo un día récord de inscripciones en su servicio premiere, que permite a los suscritos ver el capítulo de arranque un día antes del estreno y sin anuncios. Aunque el canal no especificó cuánta gente se sumó.

La aclamada serie no ha sido la única que ha sufrido el declive de espectadores. El mes pasado la sitcom The Big Bang Theory había perdido el 40 por ciento de su audiencia menor de 50 años, respecto a la temporada anterior. Así como la serie de ABC The Good Doctor, la cual también se suma a la pérdida de audiencia en su segundo año de emisión.

