Temporada 5 de 'La Casa de Papel': Fecha de estreno, tráiler y más

"El atraco final" de La Casa de Papel llega con la Temporada 5 y Netflix le ha puesto fecha de estreno a la última producción de la exitosa serie a nivel mundial.

Serán 10 episodios que despedirán a "El Profesor" (Álvaro Morte) y a su banda de atracadores vestidos de Dalí.

Netflix y la productora Vancouver Media han anunciado que la Parte 5 de La Casa de Papel estará dividida en dos volúmenes. El Volumen 1 se estrenará el 3 de septiembre de 2021, mientras que el Volumen 2 estará disponible el 3 de diciembre.

Ay, algo me va a dar, ¡algo me va a daaar! 😱💥 La Casa de Papel: Parte 5, Vol. 1, 3 septiembre. Vol. 2, 3 de diciembre. #LCDP5 pic.twitter.com/OJ4LpStrbz

"Tengo la sensación de que más que 'La Casa de Papel, quinta temporada', es 'La Casa de Papel 2.0'. Tengo la sensación de que hemos subido el nivel de todo. El esfuerzo de este año de producción ha sido infinitamente más grande. Desde el principio nos planteamos hacer la temporada más épica, más grande, más emocionante y la verdad hemos estado a la altura en ese sentido. Hemos ido a muerte con toda la producción y con todos", comentó anteriormente el director y productor, Jesús Colmenar, en un live con Álvaro Morte (Sergio Marquina "El Profesor") y Najwa Nimri (Alicia Sierra).

"Ha sido agotador hacerla y este año es espectacular. No solamente a nivel de producción, dirección, sino que hemos metido toda la carne al asador en cuanto a personajes, a los extremos a los que lo llevamos, y una cosa que me gusta mucho es que es la última temporada de 'La Casa de Papel', no es la tercera temporada del atraco del Banco de España, sino que es la última temporada. Vamos a asistir a grandes hitos y grandes revelaciones que tienen que ver con la serie desde el capítulo 1. Los espectadores van a poder reconstruir muchos huecos que a lo mejor le faltaban por comprender. Como experiencia va a ser una auténtica montaña rusa", aseguró Colmenar.