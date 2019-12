"Teniente Dan" lleva a los hijos de los soldados caídos a Disney World

Agencia

MÉXICO.- Un evento de caridad organizado por Gary Sinise, mundialmente conocido por interpretar al Teniente Dan Taylor en la película Forrest Gump, llevó a 1000 niños y niñas hijos de fallecidos en combate al parque de diversiones de Disney World.

La Fundación Gary Sinise organiza excursiones anuales donde lleva cientos de “Niños Medalla Dorada” junto a los miembros sobrevivientes de sus familias a lo largo de todo Estados Unidos, en un viaje de cinco días.

Este año, más de 1750 parientes de héroes militares fueron trasladados hasta Orlando para la experiencia de sus vidas. Sinise dio las buenas noticias a través de su cuenta de Twitter, acompañando el posteo con una fotografía de las familias abordando el avión, justo antes del despegue, menciona el diario ABC.

El actor de 64 años dijo: “Hoy comienza nuestro viaje número 14 de la Gary Sinise Foundation (GSF). Más de 1000 Niños Medalla Dorada junto con sus familiares sobrevivientes o guardianes, más de 1750 en total; a través de nuestro compañero de viajes @AmericanAir, nos vamos a Disney World, como parte del programa @GarySiniseFound”.

Además, subió un video donde se lo ve dándole la bienvenida a uno de los tantos invitados, y agregó: “Este vuelo charter salió de Los Angeles esta mañana con 91 niños, 176 en total, y logré capturar estas imágenes con ellos antes de que se fueran”.

This charter left Los Angeles this morning with 91 kids, 176 in all, and I got to take these photos with them before they left. I’ll join up in a few days. Have fun kids! We love you! pic.twitter.com/jPRuZ0iuIp