Tenoch Huerta pausa proyecto con Netflix tras acusaciones por agresión sexual

Hace poco la saxofonista Elena Ríos acusó al actor mexicano Tenoch Huerta de haberla agredido sexualmente. Tras dichas acusaciones, el se declaró inocente pero la situación escaló al punto en que prefirió ya no ser parte de un proyecto en Netflix.

"Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto", agregó.

Huerta decidió poner en pausa su carrera actoral para recuperar la reputación que tenía antes de dichas acusaciones.

"Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación. ¡Gracias por su apoyo y amor!", terminó.

La activista mixteca cuenta que durante un encuentro sexual con el actor, éste decidió quitarse el condón sin avisarle, conocido como “stealthing” en inglés; el cual es un delito sexual.

En comunicado menciona cómo es que el actor de Black Panther 2, se acerca a sus víctimas. Dicho documento está tanto en español como en inglés, con el fin de que no sólo la sociedad hispanohablante se entere de lo sucedido, sino que en otras partes del mundo se sepa lo que pasó.

Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste:

• Porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa.

• En México la violencia que ejerces aún no se legisla.

Te aprovechaste.



Entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentador pic.twitter.com/Q2vvfz6AKz — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 16, 2023

Elena Ríos no es la única que ha sido víctima del actor, otras mujeres se acercaron a Elena para contarle que ellas también habían pasado por algo similar con él. En redes sociales, la activista de 31 años mostró evidencia de mensajes agresivos que recibió por parte de su agresor.

Los comentarios acerca de la acusación en contra del actor tiene a las personas divididas.

Por un lado hay personas que no le creen a la saxofonista y otros están de su lado, incluso hay algunos tweets de personas etiquetando a Marvel Studios, pidiendo que por favor no lo incluyan en futuros proyectos. No se sabe cómo afectará esto al actor en su paso por la franquicia de superhéroes.