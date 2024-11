Tenoch Huerta quedó hecho pedazos tras acusación de saxofonista

La vida de Tenoch Huerta dio un giro de 360 grados después de que la saxofonista María Elena Ríos lo acusara de haberla acosado sexualmente hace un año.

Ante la presión y la crítica de miles de personas, el actor mexicano se vio afectado en el ámbito tanto emocional como laboral y personal.

El actor reapareció ante los medios de comunicación para hablar sobre su sentir tras los señalamientos que lo catalogaban como un depredador sexual.

"En lo personal si es algo que definitivamente te golpea... híjole, si soy honesto, después de un año de no dar entrevistas siento que efectivamente es algo que se rompe dentro de ti. Hay gente a la que siempre he querido apoyar, pero el poder de una mentira te puede lastimar, y te puede calcinar y te puede derribar", manifestó.

Con voz entrecortada y a punto de estallar en llanto, el intérprete de Namor en ‘Pantera Negra: Wakanda Por Siempre’ aseguró que ha perdido proyectos debido a las acusaciones que, según él y su equipo legal, se difundieron sin fundamento.

"Ha sido desde lo laboral, como pérdida de trabajos, me juzgaron sin nada, y simplemente dichos en redes sociales son capaces de destruirte la vida. He perdido trabajos, he perdido amigos, mi familia se ha visto muy lastimada”.