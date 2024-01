Tenoch Huerta reaparece en la alfombra roja de la serie ‘Echo’

Después de una serie de acusaciones en su contra y desaparecer de los reflectores, el actor mexicano Tenoch Huerta volvió a ser viral en redes sociales tras acudir a la alfombra roja de la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel, ‘Echo’.

El intérprete de Namor había desaparecido del ojo público por bastante tiempo tras haber sido acusado de agresión sexual el año pasado por Elena Ríos.

La estrella de ‘La Purga por Siempre’ dijo en un comunicado que tomaría distancia para limpiar su nombre, pues asegura que es inocente y que él nunca ha hecho nada, por lo que renunció a un papel que tenía en la película Fiesta en la Madriguera del cineasta Manolo Caro.

En 2022, el mexicano protagonizó ‘Pantera Negra: Wakanda por Siempre’, interpretando a Namor, recientemente ha surgido el rumor de que Tenoch Huerta participará en la próxima temporada de la serie animada de Marvel llamada ‘What If...?’.

A la alfombra roja de ‘Echo’ asistió el reparto de la mini serie: Alaqua Fox -Maya López/Echo-, Vincent D'Onofrio -Kingpin-, Devery Jacobs -Bonnie-, Charlie Cox -Matt Murdock/Daredevil-, Chaske Spencer -Henry-, Zahn McClarnon -William Lopez- y Cody Lightning -el primo Biscuits-.

Además, desde antes de que llegaran las personalidades del mundo de los superhéroes, cientos de fanáticos vestidos de sus personajes favoritos comenzaron la fiesta.

Los cinco episodios de la primera temporada se encuentran disponibles en Disney Plus y Hulu.

An action-packed night!👊 The cast and creative team of Marvel Studios' #Echo celebrated at the special launch event in Los Angeles.



The 5 episode event is streaming tonight at 9p ET/6p PT on @DisneyPlus & @Hulu.



Set your Disney+ profile to TV-MA to stream. pic.twitter.com/isGXbfZ3Er