¡Terminó la espera! Revelan cartel oficial del Corona Capital 2022

¡Por fin! Luego de muchos rumores y carteles filtrados, el Corona Capital anunció este jueves el line up oficial. My Chemical Romance, Paramore, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, Yeah Yeah Yeahs, entre muchos bandas más harán vibrar la vuelta 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La edición 2022 del festival viene más fuerte que nunca, después de haberse cancelado en 2020 por la pandemia y regresar en 2021 con un cartel que tuvo varias cancelaciones aún por los contagios y medidas de seguridad que tomaron muchos países contra el Covid-19, que impidió el viaje de muchas bandas.

Por primera vez, serán tres días llenos de música: viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre próximo, respectivamente.

El primer día estará encabezado por My Chemical Romance, una de las bandas más esperadas por miles de fanáticos, quienes durante más de dos semanas estuvieron especulando su regreso tras circular en redes sociales carteles falsos.

Pero las sorpresas no terminaron para los amantes de punk, happy punk y rock, porque el segundo día estará a cargo de Paramore, Yeah Yeah Yeahs, y Liam Gallagher, quienes estarán encabezados por la banda británica Arctic Monkeys.

Y el último día lo lidera Miley Cyrus, quien aparecerá después de Lil Nas X, entre muchos más.

Entre otros artistas y grupos estarán: Ibeyi, Jamie XX, Beach Bunny, Viagra Boys, Spacey Jane, The 1975, Ashe, Run The Jewels, Father John Misty, Mitski, Idles, Pheobe Bridgers, Remi Wolf, Bob Moses, Cigarettes After Sex, Bright Eyes, The Church, Andrew Bird, Brian Wilson y Two Door Cinea Club.

¿Cuándo será la preventa del Corona Capital 2022?

La preventa del festival que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, será a través de Ticketmaster los días 13 y 14 de junio, únicamente para las tarjetas Citibanamex.

De acuerdo con la página oficial, los boletos de Admisión General tendrán un costo inicial de $3,900; fase 2 de $4,600; y fase 3 de $5,300.

También estará disponible la sección Citibanamex Plus desde $6,000 y Comfort Pass desde $5,000.

(Foto: captura de pantalla // Corona Capital 2022)

(Con información de El Universal)