Terry Crews alza la mano para participar en “La Sirenita”

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La noticia de que Halle Bailey se encargará de interpretar a Ariel en el live action de La Sirenita sigue causando revuelo en las redes sociales.

Muchos están a favor de la decisión mientras que otros se niegan completamente a la reinterpretación del personaje, pero ahora hay un nuevo factor que podría avivar el debate.

De acuerdo con información de Tomatazos, Terry Crews, conocido por su participación en la singular comedia “¿Y dónde están las rubias?” considera que sería la alternativa ideal para dar vida al rey Tritón, el padre de la joven princesa de los Siete Mares.

Con Disney produciendo y vendiendo sus películas live action como pan caliente, es normal que muchas estrellas de Hollywood quieren involucrarse en los proyectos. La elección de Halle Bailey como la nueva Ariel es una muestra clara de lo importante que resulta para Disney la diversidad y la representación.

Para respaldar su singular propuesta, Terry Crews subió una imagen en Twitter en donde lo podemos ver sin camisa pero con cola de pez y un tridente en la mano derecha, en el fondo podemos observar el reino de las sirenas tal y como aparece en la película animada. En la publicación ha colocada las palabras: “¡El padre de Ariel! #ArielTieneATerry, #AmericaTieneATerry”.

Hasta el momento no hay ninguna respuesta oficial por parte de Disney sobre el papel de Tritón o cualquier otro relacionado con el remake de “La Sirenita”, información que posiblemente se dé a conocer el próximo 23 de agosto.

