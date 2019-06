Tachan de ridícula a Thalía por este baile

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Thalía tiene igual número de fieles seguidores que de detractores, esto queda en evidencia cada vez que la cantante publica algún video en sus redes sociales. El más reciente le ha costado cientos de críticas.

Este fin de semana la también actriz compartió en sus stories de Instagram un video en el que aparece bailando en una tienda, acción que no ha sido del agrado de muchas personas.

En la grabación, de apenas siete segundos de duración, la esposa de Tommy Mottola baila al ritmo de la música que suena en el establecimiento, que está prácticamente vacío.

Mientras marca los pasos con bolsas en la mano, mira a la cámara y dice: "¡My jam!" ('mi improvisación', en inglés).

"Así o más estúpida", comenta una usuaria la publicación. "Ridícula… por llamar atención que ya no tiene", aseveró otro internauta. "Una cosa es ser 'happy' y otra 'ridícula'", la critica un tercer seguidor.

No obstante, también hubo quien salió en defensa de Thalía y valoró lo "divertida" que es. "No cambies y no hagas caso a los criticones", escribe un admirador, mientras que otro alaba su aspecto: "Muy bien tú, qué bien te ves".

No es la primera vez que la cantante mexicana causa revuelo en la red por una de sus publicaciones.

El pasado noviembre fue objeto de críticas después de que se descubriera en directo que estaba haciendo 'playback' durante un concierto en Los Ángeles, California.

(Con información de RT)