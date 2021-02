Thalía califica como surreal el mantenerse en el Top 5 de popularidad

Miguel Angel Gonzalez Castillo

MÉXICO.- Que son tres décadas para Thalía, si la cantante parece tener un pacto con el tiempo que la beneficia no sólo en su imagen, sino también hace posible que su sangre, sudor y saliva sigan atrapando a nuevas generaciones.

La intérprete que en el 2021 celebrará cuatro décadas en la música y 50 años de vida experimentó una fuerte emoción al enterarse de que sus tres primeros discos se colocaron en el Top 5 de las listas de popularidad en el país a 30 años de su lanzamiento.

"En verdad que he tenido todos los sentimientos a flor de piel al ver que mis discos están en el top 5 en iTunes México, mi México que me vio nacer en esta época y que me permitió florecer ante sus ojos", dijo Thalía.

Desde el 31 de enero, todas sus grabaciones discográficas llegaron a todas las plataformas digitales, por lo que sus apasionados fans se volcaron sobre las primeras tres.

"¡Es algo surreal! A más de 30 años de lanzamiento de mi primer disco homónimo Thalía, verlo brillar en el #1, mi disco LOVE en el #2 y Mundo de Cristal en el #4 del top cinco en mi Patria es impactante", expresó.

La intérprete, quien empezó a cantar a los 9 años en el grupo Pac Man, después llamado Din Din, está feliz porque la era digital permite conectar con más público.

"Es la historia de tantos años que hemos construido desde jovencitos mis fans y yo, más todas las nuevas generaciones que se han sumado a mi música y a mi mensaje", indicó.

"Es simplemente el resultado de un pacto entre los dos que hicimos ellos y yo en un mundo de cristal. Pero en esta era digital estar en este top 5 con tantos lanzamientos de grandes compañeros de la industria lanzando su trabajo al mismo tiempo y estar dando guerra en las listas es un regalo gigantesco".

Concepto contundente

Desde su primer disco-el homónimo, editado en 1990, la exTimbiriche tenía claro su objetivo.

"Todas las ilusiones de esa joven adolescente van en cada estrofa y en cada interpretación de cada una de esas canciones. Muchos anhelos, muchas ilusiones, muchos sueños yo tenía cuando compusimos y grabamos este disco".

Consideró que muchas chicas y chicos de su época se identificaron con su propuesta, tanto en México como en el extranjero.

"Canciones como 'Sangre', 'Love', 'La Vie en Rose' y 'No Trates de Engañarme' rápidamente se convirtieron en estandarte para muchas y muchos.

"Y en la parte visual esa cruz egipcia en el centro de un corazón coronado con diamantes, utilizado como emblema no sólo del arte del disco sino que en cada aspecto del vestuario, escenografía, giras, fotografía, es ya un clásico del fashion. Pelo voluptuoso, mechón dorado, coreografías sexuales, flores en micrófonos... ¿Qué te puedo decir... concepto contundente?".

Y a esto le siguió su Mundo de Cristal (1991) del que sus fans quedaron atrapados con temas como "Sudor", "Te Necesito", "Fuego Cruzado" y "En la Intimidad".

"Son parte del soundtrack en la vida de miles de personas que se identificaron con la pasión de su música. Un disco demasiado emotivo, pero al mismo tiempo poderoso musicalmente hablando", comentó.

Afortunada es como se siente Thalía con esta celebración.

"Lo que se hace con pasión, con corazón y con honestidad nunca pasa de moda", aseguró.

